Landtag: Diskussion um Flöten-Projekt

Noch vor der Fragestunde eröffnete Landtagspräsident Robert Hergovich (SPÖ) die Sitzung mit einer Trauerminute für die Opfer des Terrorangriffs der Hamas auf Israel.

ORF

„Auch im Burgenland hat dieser Terror, der sich gezielt gegen Israels Zivilbevölkerung gerichtet hat, große Anteilnahme und tiefe Betroffenheit ausgelöst. Unser ganzes Mitgefühl gehört den Opfern dieser unentschuldbaren Eskalation der Gewalt“, so Hergovich.

ÖVP zitierte Kritik von Gewerkschaftern an Flöten-Projekt

Danach folgte die Fragestunde mit Bildungslandesrätin Daniela Winkler(SPÖ). Hier thematisierte ÖVP-Abgeordneter Patrik Fazekas das Flöten-Projekt des Landes für Volksschulen. Seit dem Vorjahr werden dabei alle Zweitklässler mit einer Blockflöte ausgestattet. Fazekas zitierte die in einem Interview mit der Austria Presse Agentur (APA) geäußerte Kritik von FCG- und FSG-Lehrergewerkschaftern an dem Projekt. Konkret ging Fazekas auf die Aussagen des sozialdemokratischen Gewerkschafters Manuel Sulyok ein: „Die Aktion würde die Lehrer zwangsbeglücken in ihrer pädagogischen Freiheit. Das ist ein Riesenaufwand und ein Lärmpegel. Es wäre schön, wenn man mehr Ressourcen für die individuelle Förderung der Kinder hätte. Geschätzte Frau Landesrätin, wie kommentieren Sie diese Aussagen Ihres Parteikollegen?“

ORF

SPÖ-Seitenhieb auf Parlamentsklavier

„Ich bedauere sehr, dass diese Kritik von der Personalvertretung kommt. Ich glaube, sie sollten sich das Thema noch einmal ansehen und sollten schauen, wie wichtig ein Musikinstrument für das Kind per se ist. Sie stellen so schlecht die Flöte in den Raum, das hat sich die Flöte nicht verdient“, so Winklers Antwort. Sie betonte auch, dass sie voll hinter dem Projekt stehe.

Thema waren auch die Projektkosten von 200.000 Euro. Abgeordnete Doris Prohaska (SPÖ) meinte dazu: „Wenn man sagt, das Geld könnte anders ausgegeben werden – ich erinnere an einen goldenen Flügel im Parlament, der sehr viel Geld gekostet hat. Da sind mir Hunderte von Blockflöten für Kinder im Burgenland viel lieber, als der goldene Flügel im Parlament, das muss ich ehrlich sagen.“

Beschlossen wurden zu Mittag die Änderungen des Familienförderungsgesetzes, des Gemeindebedienstetengesetzes, sowie des Landesbeamten-Besoldungs- und des Landesbeamten-Pensionsgesetzes – mehr dazu in Umfangreiche Tagesordnung im Landtag.