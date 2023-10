Umfangreiche Tagesordnung im Landtag

Die Sitzung im Landhaus in Eisenstadt beginnt um 10.00 Uhr mit einer Gedenkminute für die Opfer nach den Angriffen der Terrororganisation Hamas in Israel. Die Tagesordnung umfasst dann gleich 28 Punkte, darunter sind auch sechs Gesetzesänderungen – etwa die des Raumplanungsgesetzes.

In seiner ersten Sitzung als SPÖ-Klubobmann wird Roland Fürst die Kinderarmut in einem Dringlichkeitsantrag thematisieren. Die SPÖ fordert von der Bundesregierung noch heuer einen Aktionsplan gegen Kinderarmut und die Einführung der Kindergrundsicherung – mehr dazu in SP-Klubobmann Fürst: Auftakt mit Aktionismus.

Diskussion über Kulturförderungsbeitrag

Das Kulturförderungsbeitragsgesetz wird wohl verbal wild umstritten sein. Dabei geht es um jenen Beitrag, den die Burgenländerinnen und Burgenländer künftig im Zuge der ORF-Haushaltsabgabe bezahlen sollen, der aber ans Land geht. ÖVP und FPÖ kündigten im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Ablehnung an und fordern – in Punkt zehn – eine Gesetzesänderung, quasi die Abschaffung. Andere Bundesländer würden ebenfalls verzichten, kritisieren ÖVP-Klubobmann Markus Ulram und FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz.

Die Grünen bringen eine Dringliche Anfrage ein: Der geplante Bau des Krankenhauses in Gols. Die Grünen stört, dass das Projekt „scheibchenweise“ wie Klubobfrau Regina Petrik sagt, erweitert werde – mehr dazu in Krankenhaus Gols: Standort für Grüne ungeeignet. Außerdem setzen sich die Grünen für Tempo 80 auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) ein.

Zwei Regierungsmitglieder werden fehlen: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Leonhard Schneemann sind in den USA zu Besuch bei den Auslandsburgenländern – mehr dazu in Doskozil trifft Burgenländer in den USA.