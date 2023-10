Rekordbrut bei Zwergohreulen

Bei der Vogelschutz-Organisation Bird Life ist die Freude über die Rekordbrut von fünf Jungtieren groß. Insgesamt gibt es in ganz Österreich nur rund 70 Brutpaare. Die zweitkleinste Eulenart Europas gilt als stark gefährdet. „Die Zwergohreule ist einer der seltensten Brutvögel Österreichs. Wir haben ungefähr 70 Brutpaare, verteilt auf vier Gebiete. Dieser Vogel ist in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen“, so Daniel Leopoldsberger von Bird Life.

Weniger Lebensraum für Zwergohreulen

Zu finden sind die Eulen vor allem auf Streuobstwiesen. Deren Fläche sei aber rückläufig, deswegen hätten auch die Eulen immer weniger Lebensraum. Im Rahmen eines EU-Projekts zur ländlichen Entwicklung will Bird Life diesen Trend umkehren. So sind etwa Spezial-Nistkästen angebracht worden. Außerdem werden die Tiere mit Aluminiumringen versehen und erforscht. Mit der Rekordbrut heuer trägt dieser Aufwand erste Früchte.

ORF

„Für uns ist es schön, solche Bruterfolge zu sehen. Das lässt uns ein bisschen hoffen, dass er wieder bergauf geht mit den Eulen. Es ist die letzten Jahre eigentlich so gewesen, dass bei jedem Nistkasten und bei jeder Brut, es mindestens ein Jungvogel nicht geschafft hat, ausreichend Nahrung zu bekommen und auszufliegen“, so Leopoldsberger. Mittlerweile sind die Tiere bereits auf dem Weg in den Süden. Als einzige Zugvogelart unter den Eulen werden sie dort den Winter verbringen. Im April nächsten Jahres werden sie dann zurück im Südburgenland erwartet.