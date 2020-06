Steinkauz auf Mistplatz ausgesetzt

Das Tier wird nun in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) aufgezogen, berichtete die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ am Mittwoch. Der kleine Steinkauz habe körperlich keine Schäden davongetragen und habe nun auch wieder Gesellschaft: „Er wurde in der EGS zu Ammeneltern der gleichen Tierart gesetzt. Von diesen Zieheltern wird er nun aufgezogen, bis er fit für die Freiheit ist“, schilderte Brigitte Kopetzky von „Vier Pfoten“.

© VIER PFOTEN

„Lärmbelästigung“ als mögliches Motiv

Warum das Tier auf dem Mistplatz ausgesetzt wurde, ist unklar. Vorfälle mit jungen Eulen seien jedoch nicht ganz ungewöhnlich, da diese in der Nacht mit ihren Eltern ziemlich laut kommunizierten, erläuterte Kopetzky. Diese nächtliche Unruhe stoße leider manchmal auf Unverständnis bei Anrainern. So sei erst kürzlich im Burgenland eine Zwergohreule wegen nächtlicher Ruhestörung illegal abgeschossen worden. „Wir hoffen, dass nicht auch unser Findling aus einem solchen Grund ‚entsorgt‘ wurde“, sagte Kopetzky. „Die nächtlichen Rufe von Eulen-Ästlingen dauern meist nur einige Tage, maximal wenige Wochen. Wir appellieren generell an die Toleranz von Anrainern, damit die Eulenbabys in Frieden aufwachsen können.“

Bedrohte Art

Steinkäuze sind laut „Vier Pfoten“ eine seltene und bedrohte Art. Sowohl im Burgenland als auch in Niederösterreich gibt es spezielle Schutzprogramme. Dabei werden Nisthilfen für die bedrohten Eulen aufgehängt.