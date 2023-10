Klinik Kittsee: Pflegebereich gut aufgestellt

Bettina Ziniel, Pflegedirektorin in der Klinik Kittsee, bestätigt, dass es im Bereich der Pflege keinen Pflegenotstand gibt. Weniger als drei Prozent der Stellen seien in Kittsee frei, das entspreche der normalen Fluktuation. Im diplomierten Bereich sei man sogar überbesetzt.

Auch in den weiteren Kliniken der Gesundheit Burgenland – jener in Güssing, Oberwart und Oberpullendorf – sind die Pflegestellen erstmals seit vielen Jahren so gut wie voll besetzt – mehr dazu in Pflegestellen in vier Kliniken fast voll besetzt.

In der Akutgeriatrie in Kittsee helfen rund 150 Pflegekräfte mit, dass sich ältere Menschen nach Operationen oder Erkrankungen wieder erholen können. Die Herausforderungen im Pflegebereich sind bekannt, trotz der derzeit positiven Personalsituation. „Pflege ist ein sehr anstrengender Beruf. Das darf man natürlich nicht vergessen oder auch nicht unter den Tisch kehren. Es ist aber auch sehr erfüllend. Und Pflege kann dann gut ausgeübt werden, wenn entsprechende Hilfsmittelstrukturen vorhanden sind und natürlich auch entsprechend ausreichend Personal“, sagt Ziniel.

Nicht wegzudenken: Pflegekräfte aus dem Ausland

Nicht wegzudenken sind auch hier Pflegekräfte aus dem Ausland. Die Grenznähe zur Slowakei würde die Sache erleichtern. „Natürlich, weil ich glaube, der Bedarf an Pflege viel höher ist als das, was am Markt zu finden ist, bzw. jetzt die Ausbildungsoffensiven jetzt gestartet haben. Und bis die dann zum Abschluss kommen, das dauert jetzt noch bis zu drei Jahre", so Ziniel.

Ausbildungsoffensive

Dass die angesprochene Ausbildungsoffensive bereits jetzt Früchte trägt, zeige aber das Beispiel Kittsee. Neben dem Anstellungsmodell für Studenten, wurde im Burgenland auch die Zahl der Ausbildungsplätze aufgestockt. Eine Info-Offensive in den Schulen soll ebenfalls dazu beitragen, dass die Situation stabil bleibt – Pflege-Klassen voll besetzt.

In Kittsee habe man außerdem in den vergangenen Jahren aktiv daran gearbeitet, das Arbeitsumfeld im Bereich der Pflege attraktiver zu gestalten, denn „ich glaube wirklich daran, dass nicht nur die monetäre Seite ausschlaggebend ist, sondern man muss sich auch am Arbeitsplatz wohlfühlen, man muss geeignete Hilfsmittel haben“, so Ziniel.

Läuft alles so reibungslos wie jetzt, kann in Kittsee weiterhin bis zu 24 älteren Menschen gleichzeitig nach ihren Operationen auf dem Weg zurück geholfen werden.