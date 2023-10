Pflegestellen in vier Kliniken fast voll besetzt

Insgesamt hat die Gesundheit Burgenland derzeit 896 Pflegestellen im Personalplan. Davon waren am Stichtag 2. Oktober 870 besetzt. Die meisten freien Stellen gibt es laut Gesundheit Burgenland in der Klinik Oberwart, dort liegt die Besetzungsquote bei 94,6 Prozent. Die höchste Besetzungsquote beim Pflegepersonal hat Güssing mit 99,7 Prozent, dicht gefolgt von Oberpullendorf mit 99,6 Prozent und Kittsee mit 98,5 Prozent.

Alle Patientenbetten in Betrieb

In den vier Kliniken seien alle Patientenbetten in Betrieb, Sperren wegen eines Mangels an Pflegekräften gebe es keine, betonte die Gesundheit Burgenland. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Aufsichtsratschef der Gesundheit Burgenland, sprach von einer erfolgreichen Offensivstrategie. Schon bevor ein Mangel eintrete, habe man rechtzeitig Maßnahmen gesetzt. Als Beispiel nannte Doskozil das Ausbildungsmodell, mit höheren Gehältern als die reine Bundesförderung, mit einer Fixanstellung der Schülerinnen und Schüler und mit einer Job-Garantie im Burgenland.