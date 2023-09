Pflege-Klassen voll besetzt

An der Gesundheits- und Krankenpflegeschule mit Standorten in Eisenstadt und Oberwart sind die Klassen nach den Sommerferien wieder voll besetzt. Das Interesse, mit der Pflegeausbildung zu beginnen, war heuer besonders groß. Der Grund ist, dass Diplompflegerinnen und -pfleger heuer zum letzten Mal auch ohne Matura an der Schule ausgebildet werden. Ab dem nächsten Jahr wird diese dreijährige Variante nur mehr an der Fachhochschule, also mit Matura als Voraussetzung, angeboten.

ORF

Dreimal soviel Bewerbungen wie Ausbildungsplätze

Das hat heuer einen Ansturm ausgelöst, sagte die Direktorin der Krankenpflegeschule Gabriele Ehrenhöfer: „Wir hatten zum Beispiel in Oberwart für die dreijährige Variante 90 Bewerberinnen und Bewerber und konnten 30 Plätze vergeben. Und dasselbe auch an der Expositur in Eisenstadt. Da war die Bewerbungslage sogar noch ein bisschen mehr, und wir konnten auch 30 Plätze vergeben.“

ORF

Mehr Bewerberinnen und Bewerber aufzunehmen, sei nicht möglich, denn es fehle an Lehrpersonal und Räumlichkeiten, sagte die Direktorin. Insgesamt machen derzeit 480 Menschen eine Ausbildung – In der einjährigen Variante als Pflegeassistenz, in der zweijährigen als Pflegefachassistenz, die dreijährige Variante schließt mit Diplom ab.

Land setzt finanzielle Anreize

Um den Beruf attraktiver zu machen, setzt das Land finanzielle Anreize. Es wird ein Anstellungsmodell angeboten. Im letzten Jahr waren 155 angehende Pflegekräfte bei der Gesundheit Burgenland, den Barmherzigen Brüdern oder den Sozialen Diensten Burgenland schon während der Ausbildung angestellt. Sie bekommen rund 1.000 Euro netto monatlich.

ÖVP: Land hat Hausaufgaben nicht gemacht

Kritik kommt von ÖVP-Pflegesprecher Thomas Steiner. Man kämpfe an allen Ecken und Enden, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. Das Land hätte die einmalige Chance gehabt. 180 Menschen in die Pflegeausbildung zu bringen, doch stattdessen hätten zwei Drittel aus rein organisatorischen Gründen eine Abfuhr erhalten. Das Land habe schlichtweg nicht die Hausaufgaben gemacht, so Steiner.