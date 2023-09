VCÖ-Mobilitätspreis für Südburgenland mobil

Das BAST-System ist im Mittel- und Südburgenland seit dem vergangenen Montag in Betrieb – mehr dazu in Start für Anrufsammeltaxis ab Montag. Es sieht 2.500 Haltestellen vor, damit die Bevölkerung möglichst rasch eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr hat. Ziel ist es, den Autoverkehr zu reduzieren und das Zweit- oder Drittauto in Familien einzusparen. Es brauche solche innovativen Ideen, um die Mobilitätswende zu schaffen, sagte VCÖ-Sprecher Michael Schwendinger.

ORF

Dorner hofft auf Akzeptanz von etwas längeren Fahrzeiten

Durch das verstärkte Angebot im öffentlichen Verkehr würden immer mehr Menschen auf Öffis umsteigen und somit zur Mobilitätswende beitragen, sagte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Ihm persönlich sei es wichtig, dass es auch akzeptiert werde, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht die eine oder andere Minute länger brauche.

Auch HAK/HASCH Frauenkirchen und Zinggl ausgezeichnet

Außerdem wurde die HAK/HASCH Frauenkirchen für die Erarbeitung eines Klimavertrags ausgezeichnet, der das Ziel hat, die Klimabilanz der Schule zu verbessern. Auch der Leiter des Hauptreferats Landesplanung, Peter Zinggl, bekam für die neuen Regelungen für Supermärkte einen Preis. So dürfen neue Supermärkte nur mehr im Ortskern errichtet werden – mehr dazu in Bauverbot für Supermärkte am Ortsrand.