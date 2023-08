Unfall S4: Identitäten der Todesopfer geklärt

Ums Leben kamen ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt Umgebung sowie eine ebenfalls 54-jährige Frau, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag mit. Bei dem Unfall wurden auch vier Personen schwer verletzt.

FF Mattersburg

Der 54-Jährige war in Fahrtrichtung Mattersburg unterwegs, als bei Sigless (Bezirk Mattersburg) der Wagen eines 20-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld um etwa 15.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache frontal in sein Auto krachte. Die Mutter des jungen Mannes, die auf dem Beifahrersitz saß und der Burgenländer im anderen Fahrzeug wurden durch den Zusammenstoß getötet – mehr dazu in Zwei Tote und vier Schwerverletzte bei Pkw-Kollision.