Das Programm „Gesunde Kinder im Burgenland“ gibt es seit dem Jahr 2012. Nun wird das Serviceangebot für die teilnehmenden Kindergärten und Volksschulen erweitert. Mehr als 100 Kindergärten haben sich bereits angemeldet. Zentraler Bestandteil war und ist die Abhaltung von Ernährungsworkshops für Kinder, Eltern und pädagogisches Personal. Künftig können sich die Institutionen auch von Expertinnen und Experten für Ernährung besuchen lassen.

Start im kommenden Jahr

Dieses Service ist für die Eltern und die Kindergärten kostenlos, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Neu ist auch die Möglichkeit einer Zertifizierung. Das Zertifikat wird es nicht nur in gedruckter Form geben, sondern auch als Tafel und Online-Plakette. Damit könne man die wertvolle Arbeit, die für die Gesundheit der Kinder geleistet wird, nach außen hin sichtbar machen, so Doskozil. Ein neues Konzept für die Volksschulen ist noch in Ausarbeitung und soll in einem Jahr starten.