Gesunde Ernährung in der Volksschule

Die Initiative wird vom Land Burgenland gemeinsam mit dem Fonds Gesundes Österreich durchgeführt. 35 Volksschulen im Burgenland können als Pilotschulen am neuen Projekt „Kinder essen gesund“ teilnehmen. Ziel ist die Verbesserung der Ernährung von Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren. Dabei wird das seit 2012 bestehende Programm „GeKiBu – Gesunde Kinder im Burgenland“ auf burgenländische Volksschulen ausgeweitet. Dabei wird der Schwerpunkt auf Essen aus Biolebensmittel gelegt.

"Das Projekt ‚Kinder essen gesund’ soll das Bewusstsein für gesunde Ernährung bereits in Volksschulen fördern und die Gemeinschaftsverpflegung an den Schulen optimieren“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Das Ziel sei, bis zum Jahr 2024 einen hundertprozentigen Bio-Anteil in Schulen und Kindergärten zu erreichen, so der Landeshauptmann. ‚Kinder essen gesund’ startet im September. Die Bildungsdirektion Burgenland hat bereits einen Aufruf an die Schulen gestartet. Die Anmeldefrist läuft bis 30. Juni.