Grünen-Chefin Petrik kündigt Rückzug aus Politik an

Petrik sitzt seit mittlerweile acht Jahren im burgenländischen Landtag. Die Grünen haben zwei Mandate, Petrik ist Klubobfrau. Beim ORF-Burgenland-Sommergespräch kündigte Petrik am Mittwoch nun an, sich demnächst aus der Politik zurückzuziehen. „Ich werde nicht mehr antreten. Ich werde heuer 60 Jahre alt. Ich bin jetzt mehr als zehn Jahre an der Spitze der Grünen. Also immer vorne und immer in der Spitzenpolitik. Ich möchte gern für mein restliches Berufsleben auch wieder andere Dinge, andere Fähigkeiten die ich habe, umsetzen und einsetzen, dich in dieser Position so nicht umsetzen kann“, so Petrik im Gespräch mit Patricia Spieß.

Petrik möchte das „berufliche Leben anders gestalten“

Petrik vermutet, dass nun über die Beweggründe ihres angekündigten Rückzuges spekuliert werden wird. „Wo hat sie Misserfolg gehabt? Gibt es einen Skandal? Ist sie krank? Nein, ich werde nicht mehr kandidieren, weil ich mein weiteres berufliches Leben anders gestalten möchte. Ich finde es ganz gut, wenn es da wieder mal einen Generationswechsel gibt. Ich werde nicht mehr an der Parteispitze sein und ich werde nicht mehr im Landtag sein“, so Petrik.

ORF/Lukas Krenn

