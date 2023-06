Grüne behalten Bodenversiegelung im Visier

Die Grünen halten an ihrer Kampagne „Natur statt Beton“ fest. Im Burgenland gebe es zu viele unnötige Fälle von Bodenversiegelung – so die Kritik am „Leerstandsmanagement“ der Landesregierung. Während quer durchs Land eine Menge Gebäude leer stünden und eine Menge Boden bereits versiegelt sei, baue man daneben etwas Neues, bemängelte die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik: „Gutes Beispiel: die geplanten Business-Parks des Burgenlands.“

ORF

Petrik: Einkaufszentren-Regel auch für Business-Parks

Das neue Raumplanungsgesetz, das zum Beispiel neue Einkaufszentren an den Ortsrändern verhindert, sei ein Erfolg, so die Grünen. Allerdings müsse das Gesetz künftig auch für das Land selbst gelten. „Sofort umgesetzt gehört wieder eine weitere Änderung des Raumplanungsgesetzes, in dem alle Vorschriften, die jetzt für die Einkaufszentren gelten und für die neuen Shopping-Center, auch für die Business-Parks des Landes gelten“, forderte Petrik.

Grüne fordern „Leerstandsdatenbank“

Der grüne Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller verwies auf den geplanten Business-Park Nickelsdorf. Dabei gehe es um weitere 83 Hektar, die versiegelt werden sollten. „Und das können wir uns inzwischen nicht mehr leisten“, stellte Spitzmüller fest. Außerdem fordern die Grünen eine landesweite „Leerstandsdatenbank“, die bereits bebaute Flächen erfassen soll.