Planquadrat: 22 Alko- bzw. Drogenlenker erwischt

13 Lenker waren in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand, eine Blutabnahme wurde verweigert. Ertappt wurde auch ein 56-jähriger Wiener, der noch nie einen Führerschein besessen hat.

Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion rund um das Musikfestival um die 465 Lenker kontrolliert und 328 Alkomat-bzw. Alkovortests sowie 14 klinische Untersuchungen durchgeführt. Von einem ungarischen Lenker wurde der Aussendung zufolge aufgrund einer Minderalkoholisierung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro eingehoben. Ein 21-Jähriger, der während der Kontrolle über Kreislaufprobleme klagte, wurde ins Krankenhaus Güssing gebracht. Weiters wurde eine kleine Menge Cannabis sichergestellt.

Mit 201 km/h auf S31 unterwegs – mit 1,16 Promille

Bei einem landesweiten Planquadrat von Freitagnachmittag bis Samstag wurden mehrere Raser sowie sechs Alko- und fünf Drogenlenker ertappt. Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde ein Lenker auf der S31 mit 201 km/h angehalten. Aufgrund einer Alkoholisierung von 1,16 Promille wurde ihm der Führerschein abgenommen. Anzeige wurde an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet. Die stärkste Alkoholisierung wurde mit 1,82 Promille bei einem 49-jährigen Autolenker im Bezirk Neusiedl am See festgestellt.

ORF

In Jois (Bezirk Neusiedl am See) wurde ein Biker angehalten, der zuvor eine Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit überholt hatte. Die Polizei nahm mit mehr als 180 km/h die Verfolgung auf, musste die Nachfahrt aber aufgrund des starken Verkehrsaufkommens abbrechen. Der Biker wurde schließlich im Ortsgebiet angehalten. Er stand unter Drogeneinfluss und das Motorrad war technisch verändert, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Hinterreifen des Zweirades war stark abgefahren.

Dem Biker wurden Führerschein und Kennzeichen abgenommen. Der Mann wurde ebenso angezeigt wie zwei Probeführerscheinbesitzer, die mit jeweils rund 0,4 Promille im Bezirk Mattersburg und im Bezirk Oberpullendorf erwischt wurden. Insgesamt wurde 43 sonstige Anzeigen erstattet und sieben Organstrafverfügungen ausgestellt.