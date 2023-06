20 Jahre ohne Schein: Alko-Lenker gestoppt

Im Rahmen der angekündigten Schwerpunktaktion wurden zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh insgesamt 655 Lenkerinnen und Lenker kontrolliert. Im Fokus der Polizei standen diesmal vor allem die Zu- und Abfahrtsstraßen zu Diskotheken, Zeltfesten oder anderen Veranstaltungen. Acht Führerscheine wurden abgenommen. Fast 600 Alko-Vortests wurden im Zuge der Kontrollen durchgeführt.

68-Jähriger mit 2,14 Promille hinter dem Steuer

Der höchste Wert wurde 68-jährigen Mann im Bezirk Neusiedl am See festgestellt. Er war mit 2,14 Promille mit seinem Fahrzeug unterwegs. Insgesamt wurden in der Nacht auf Sonntag landesweit neun Alko- und vier Drogen-Lenker erwischt. Auf der S4 im Bezirk Mattersburg wurde ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt angehalten, der durch Suchtmittel beeinträchtigt war. Der Niederösterreicher besaß keine gültige Lenkberechtigung, weil ihm diese 2019 abgenommen wurde.

ORF

Mit fast 200 km/h unterwegs

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden zudem 140 Anzeigen erstattet und 153 Organstrafverfügungen ausgestellt. Mittels Radar wurde 95 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. In Rechnitz (Bezirk Oberwart) wurde ein ungarisches Kfz mit 195 statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Im Bezirk Jennersdorf war ein ungarischer Motorradlenker am Samstagabend auf der B57 zwischen Fehring und Jennersdorf mit 177 km/h unterwegs. Erlaubt ist dort Tempo 100. Sämtliche Übertretungen wurden bei den Verwaltungsbehörden angezeigt.