Chronik

See Opening: Alkolenker versuchte zu flüchten

Die Landesverkehrsabteilung hat Sonntagfrüh im Zuge des See Opening in Neusiedl am See ein Planquadrat durchgeführt. Der höchste Alkoholwert, der bei einem Lenker gemessen wurde, betrug 1,44 Promille. Der Mann versuchte zunächst noch zu flüchten.