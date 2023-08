Mineralwasserabfüller: Hoher Umsatz im Sommer

Bei Waldquelle in Kobersdorf werden 40 Prozent des Jahresumsatzes in den Sommermonaten generiert. 700.000 Flaschen Mineralwasser werden hier zu dieser Jahreszeit täglich produziert und bis zu 70 Trucks verlassen jeden Tag das Werk in Kobersdorf, heißt es von Waldquelle. Dabei wird im Mehrschichtbetrieb gearbeitet. Im Vorjahr sind bei Waldquelle 150 Millionen Flaschen Mineralwasser produziert worden.

Juvina: Überstunden in den Sommermonaten

In den heißen Periode verdoppelt sich bei Juvina in Deutschkreutz der Ausstoß im Vergleich zum Jahresdurchschnitt. Als Trend sei erkennbar, dass die Sorte „natürliches Mineralwasser still“ zu Lasten der Sorte „mild“ an Beliebtheit gewinnt, sagt Patrick Moser von der Starzinger Getränkegruppe, zu der Juvina zählt. Die mit Abstand beliebteste Sorte sei nach wie vor aber „prickelnd“.

ORF

Aktuell arbeiten am Standort Deutschkreutz 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Mehrnachfrage jetzt in den Sommermonaten könne mit Überstunden bewältigt werden, die in der ruhigeren Zeit wieder abgebaut werden, so Moser. Jährlich werden rund 12 Millionen Liter Juvina-Mineralwasser produziert.

Römerquelle: Pro 0,5 Grad Celsius mehr Umsatz

Und auch bei der zur Coca Cola-Gruppe gehörenden Römerquelle in Edelstal machen sich Temperaturen über 30 Grad deutlich in den Verkaufszahlen bemerkbar. Diese steigen pro 0,5 Grad Celsius mehr um rund 15.000 Liter pro Tag an, sagt Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola Österreich. Klassisches Mineralwasser ist dabei nach wie vor am gefragtesten.