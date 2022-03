Pepsi startet mit Produktion in Kobersdorf

Bei Waldquelle in Kobersdorf rollen bereits Pepsi-Flaschen vom Band. Die Produktion läuft durchgehend in vier Schichten, das Team ist dafür aufgestockt worden. Die „Waldquelle-Mutter“ Mattoni hat die Abfüllung und Verteilung der Pepsi Limonaden in Österreich übernommen – mehr dazu in US-Konzern PepsiCo füllt ab 2022 bei Waldquelle ab.

ORF

Bekanntheit der Marke soll gesteigert werden

Man wolle die Bekanntheit der Marke Pepsi in Österreich weiter steigern, so Waldquelle-geschäftsführerin Monika Fiala. Dabei will man besonders das zuckerfreie Produkt PepsiMAX bewerben. Zwei Jahre Pandemie hätten das Gesundheitsbewusstsein in Österreich nachhaltig verändert und das Bewusstsein für Zucker sei bei den Konsumenten in den Vordergrund gerückt, heißt es von Waldquelle.

In drei bis fünf Jahren will man mit der Marke doppelt so sichtbar sein wie heute, so Fiala. Das Limonaden-Sortiment sei neben dem Mineralwasser ein wichtiges zweites Standbein für Waldquelle.