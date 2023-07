Coca-Cola investiert in Mehrweg-Glasflaschen

Vor zehn Jahren übernahm Coca-Cola die Römerquelle in Edelstal und baute den Standort seither stetig aus. Limonaden in Mehrweg-Glasflaschen wurden bisher überwiegend für die Gastronomie abgefüllt. Künftig soll das verstärkt auch für den Handel passieren.

Ziel: Mehrweganteil auf 25 Prozent steigern

Der Konzern reagiert damit auf die wachsende Nachfrage: In den vergangenen zwei Jahren habe das Mehrwegglas-Angebot zu den dynamischsten im Handel gezählt, sagte der Geschäftsführer von Coca-Cola Österreich, Herbert Bauer. Man wolle das zukünftig mit einer 0,4-Liter-Größe und einer Ein-Liter-Größe bedienen. Die Ein-Liter-Flasche sei ein Angebot an den klassischen Familienhaushalt, die 0,4-Liter-Flasche ein Angebot für unterwegs und den Single-Haushalt. Der Mehrweganteil soll damit von derzeit 14 auf rund 25 Prozent gesteigert werden.

Das entspricht auch den Wünschen der Bundesregierung. Sie hat gesetzlich eine verpflichtende Mehrwegquote auf den Weg gebracht. Diese starte 2024, nicht nur beim Bier, sondern auch bei Mineralwasser, bei den Säften und Limonaden, erklärte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Man habe die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, jetzt brauche es mutige Unternehmen, die Investitionen tätigen würden, um diese Mehrwegquote auch zu erfüllen. Coca-Cola mache das am Standort Edelstal.

Schneemann: Wichtiger Arbeitgeber

Auch aus Sicht der Landespolitik ist das Unternehmen ein Vorzeigebetrieb. Der Betrieb sei mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region, so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Das Zehn-Jahre-Jubiläum zeige, dass am Standort Edelstal festgehalten und weiter investiert werde.

Bis zu 50.000 Flaschen pro Stunde abfüllen

Man sei der einzige Standort innerhalb der Coca-Cola-Gruppe, an dem Mineralwasser und Limonaden an einem Standort abgefüllt würden, so Bauer. Man sei wirklich maßgeblicher Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit – mit der seines Wissens nach größten PV-Anlage des Burgenlandes auf dem Dach, aber auch was den Wasserverbrauch in der Produktion betreffe. Technisch setzt die Abfüllanlage in Edelstal neue Standards: Bis zu 50.000 Flaschen pro Stunde können abgefüllt werden.