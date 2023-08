„Picture On“: Klein, fein und gemütlich

Fein, klein und gemütlich: Jedes Jahr aufs Neue verzaubert die Festivalstimmung in Bildein das Publikum. Jeder hilft mit, jeder ist mit ganzem Herzen dabei. Dieser Zusammenhalt überträgt sich nicht zuletzt auch auf die vielen Künstlerinnen und Künstler, die hierher ins Südburgenland kommen.

ORF

Das große Highlight am Freitagabend waren die Sportfreunde Stiller aus Bayern, die mit jugendlichem Charme und viel Witz dem Publikum ordentlich einheizten. Für die Sportfreunde Stiller ist es eine Premiere, hier am „Picture On“ zu spielen. „Es ist ein sehr spezieller Ort hier, mitten im Dorf. So ein Festival hab ich in all den Jahren noch nie gesehen. Das ist toll“, so Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller.

Zufriedene Festivalbesucher am „Picture On“

Ein Festival, das man spürt und riecht

Wer es ruhiger angehen möchte, findet am Gelände des „Picture On“ immer wieder gemütliche Plätze. Auch die Bands schätzen das Ambiente und auch die kleine Bühne. „Ich habe schon oft gehört, dass es ein megageiles Festival ist. Wir sind hier hergekommen und haben gesagt: Die Leute sind gut drauf. Man riecht, dass es ein Festival ist. Das ist geil“, sagt Marie Nest von „Marina and the Cats“.

Nach Wochen der Vorbereitungen und Vorfreude auf das s Festival genießen auch die Organisatoren und Bildeiner selbst das Festival. Glücklich ist man auch darüber, dass es das Wetter wieder gut gemeint hat mit dem „Picture On“-Festival. „Wenn alles funktioniert und super läuft, ist es natürlich toll. Es sind lachende Gesichter überall, wir sind entspannt, alles funktioniert: Ein perfekter Abend“, Ulla Mayrhofer vom Organisations-Team des „Picture On“.