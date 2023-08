Start für „picture on“: Ein Dorf als Bühne

Das „picture on“ Festival in Bildein hat sich längst einen Namen gemacht und steht für spannendes Musikprogramm, das unterschiedlichste Stilrichtungen bedient und für familiäres Ambiente mitten im Ortszentrum. Auf zwei Bühnen treten internationale und nationale Bands auf. Den Auftakt bestreiten am ersten Tag junge Bands aus dem Mittelburgenland, Oberösterreich und aus Ungarn. Am Freitag und Samstag sind zum Beispiel die US-amerikanische Bluesrockband Canned Heat, die schon bei Woodstock gespielt hat, oder Attwenger zu hören.

Das ganze Dorf lebt mit

Die meisten der Besucherinnen und Besucher schlagen ihre Zelte auf dem Campingplatz auf. Die Anspannung vor dem Start des Festivals sei nicht nur bei den Helferinnen und Helfern, sondern in der ganzen Gemeinde zu spüren, sagt Bürgermeister Emmerich Zax (ÖVP). „Die ältere Generation sitzt gerne draußen am Bankerl und schaut sich das Treiben an. Nicht nur beim Aufbau, auch beim ‚picture on‘ selbst verfolgen die meisten das mit sehr viel Freude“, so Zax.

„picture on“ will nachhaltiger werden

Neben Rockmusik und Co gibt es beim „picture on“ auch ein Platzkonzert mit Blasmusik aus der Region, einen Dorfspaziergang, Yoga und eine Lesung am Pinkastrand. Zu den Neuerungen bei dem Festival zählt ein Bus-Shuttleservice von Wien und Graz. Denn das Festival möchte verstärkt nachhaltig agieren.