Picture On bekommt Nachwuchs

Das „Picture On Kids“, das am 24. Juni stattfindet ist eine Veranstaltung mit kindgerechter Livemusik. Auf der Hauptbühne im Pfarrhof von Bildein (Bezirk Güssing) spielen vier Livebands, die die unterschiedlichen Altersgruppen musikalisch bedienen wollen. Headliner ist der deutsche Musiker „Jonny Karacho“, der Kinderlieder im Punkrock-Stil interpretiert. Auf das Mitsingen und Mittanzen setzen die Kinderliedermacher „Brennholz.Rocks“ und „Kiri Rakete“. Das Osliper Duo „Chelios“ – die Brüder Hans und Augustin Euler, zehn und sieben Jahre alt – präsentiert eigene Songs.

Damit das junge Festivalpublikum auch selbst aktiv ist, werden verschiedene Workshops angeboten, etwa für Beatboxing und Poetry Slam. Die Kids können Musikinstrumente basteln, mit Siebdruck eigene Festivalshirts gestalten oder Cocktails für Kinder mixen. Bei einem Parcours wird das Festival-Machen von der Pike auf gelernt: vom Hackschnitzel-Schaufeln, über Traubensaft-Ausschenken, bis hin zu Festivalband-Zwicken.

Verantwortung bleibt bei Begleitpersonen der Kinder

Im zweiten Festivalareal, dem Apfelgarten, gibt es Plätze zum Entspannen und auch die Möglichkeit für Camping. Das Festival hat keine Kinderbetreuung, die Verantwortung bleibt bei denjenigen, die die Kinder zum „Picture On Kids“ begleiten. 700 Besucherinnen und Besucher werden zugelassen. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Konzertbeginn ist am 24. Juni um 15.00 Uhr, der Einlass beginnt ab 14.00 Uhr.

Am 11. und 12. August findet dann das „Picture On 2023“ in Bildein statt. Mit dabei werden unter anderem die Sportfreunde Stiller, Airbourne und The Sweet sein. Auch die Lesung „Anschiffen“, mit einem musikalischen Dorfspaziergang, ist Teil des Programms.