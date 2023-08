Tödlicher Motorrad-Unfall in Zahling

Ein Motorrad-Lenker war auf der L108 von Eltendorf kommen in Richtung Zahling unterwegs. In einer Linkskurve ist der Mann zu Sturz gekommen und in ein Maisfeld gestürzt. Er ist noch an der Unfallstelle verstorben, bestätigt die Landessicherheitszentrale. Vier Feuerwehren sowie Polizei und auch der Rettungshubschrauber Christophorus 16 waren im Einsatz.