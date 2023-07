Mehr Unfälle im ersten Quartal 2023

Bei den 138 Verkehrsunfällen handelt es sich um rund 12 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022 – da sind 123 Unfälle passiert. Auch die 190 Verletzten sind eine deutliche Steigerung, und zwar um rund 29 Prozent, 2022 wurden in den ersten drei Monaten 147 Verletzte im Burgenland verzeichnet. Verkehrstote gibt es heuer bisher vier, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es drei. Die Zahlen lieferte die Statistik Austria.

76 Verkehrstote in ganz Österreich

76 Menschen sind im ersten Quartal 2023 bei Unfällen auf Österreichs Straßen getötet worden. In den ersten drei Monaten 2022 waren es 77. Leicht gestiegen ist heuer die Zahl der Verletzten. 781 Fußgängerinnen und Fußgänger wurden in den ersten drei Monaten 2023 im Straßenverkehr verletzt, um 21 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022, damals waren es 648.

Österreichweit mehr Unfälle mit Fahrerflucht

Besonders auffällig ist der Anstieg der Unfälle mit Fahrerflucht, berichtete die Statistik Austria. 450 derartige Fälle wurden im ersten Quartal in Österreich registriert. Der Anteil ist so hoch wie noch nie seit Beginn der digitalen Aufzeichnung. Eine besonders hohe Quote wurde mit 14 Prozent in Wien erfasst.

Besonders auffallend war im ersten Quartal 2023 auch der hohe Anteil der Alkoholunfälle an den Gesamtunfällen. Mit 8,3 Prozent wurde der zweithöchste Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen 1992 verzeichnet – 2022 waren es mit 8,5 Prozent etwas mehr. Bei diesen Unfällen verunglückten heuer acht Personen tödlich, dies entspricht dem höchsten Wert seit dem Jahr 2017.