Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 28-jähriger Radfahrer tot

Gegen 23.45 Uhr am Freitgabend sahen nachkommende Fahrzeuglenker auf der L209 zwischen Rust und Oggau, in Fahrtrichtung Oggau, auf der Fahrbahn ein kleines leuchtendes Licht. Die Fahrzeuglenker hielten an und fanden auf der Fahrbahn lediglich das Vorderrad eines Fahrrades. Daraufhin suchten die Personen das nahe Umfeld weiter ab und fanden unmittelbar neben der Fahrbahn eine leblose Person. Sie setzten die Rettungskette in Gang.

Fahrer meldete sich telefonisch

Der eintreffende Notarzt begann sofort mit der Reanimation. Diese verlief erfolglos. Kurz darauf meldete sich der Fahrer des Unfallfahrzeugs telefonisch bei der Polizei. Die Polizisten fuhren anschließend zu Wohnadresse des 33-jährigen Fahrzeuglenkers und stellten dabei auch ein beschädigtes Kraftfahrzeug fest. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.