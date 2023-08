Freude über Niederschläge im Seewinkel

Der Wasserstand des Neusiedler Seess liegt aktuell fast 20 Zentimeter über dem Tiefststand aus dem Vorjahr, vom langjährigen Mittel ist man trotzdem noch zirka 30 Zentimeter entfernt. Noch zu Beginn des Jahres lag der Pegel des Neusiedler Sees gut 20 Zentimeter unter jenem aus dem Jahr davor, dann kamen die großen Regenfälle im Frühjahr und eben in der vergangenen Woche.

ORF

Erleichterung beim Hydrographischen Dienst

Beim Hydrographischen Dienst des Landes verspürt man eine gewissen Entspannung. Von einem Bootshaus in Breitenbrunn aus führen die Mitarbeiter regelmäßig Kontrollfahrten durch, voriges Jahr konnte man dort gar nicht mehr ausfahren. „Der Wasserstand hat sich deutlich erholt. Und wir müssen nicht befürchten, dass selbst wenn der August noch sehr heiß wird, dass schlechte Situationen für den See entstehen“, so Christian Sailer, Leiter der Wasserwirtschaft Burgenland.

An Maßnahmen wird festgehalten

Dem Experten ist aber auch klar, dass Jahre wie heuer nicht der Regelfall werden. In den vergangenen Jahrzehnten verdoppelten sich die Hitzetage bei uns.

Und das ist auch der Grund, warum an den begonnenen Maßnahmen wie Schlamm- und Schilfmanagment, sowie einer Zuleitung aus der Donau – möglicherweise auf österreichischer Seite – jedenfalls festgehalten wird – mehr dazu in Neusiedler See: 40.000 Kubikmeter Schlamm entfernt und Zeitplan für Zuleitung zu Neusiedler See wird geprüft.

„Wir versuchen, dass wir Wasser in diesen Naturraum bekommen, es geht uns immer um den gesamten Naturraum. Und wir sind davon überzeugt, dass wir auch für die Verbesserung der Salzlacken unbedingt Wasserzufuhr brauchen, damit der Grundwasserzustand in einem guten Zustand erhalten können“, erklärt Sailer.

ORF/M. Ganster

Salzlacken gut gefüllt

Die Salzlacken sind zum Teil nach den jüngsten Regenfällen gut gefüllt, wie zum Beispiel der Darscho oder die Ochsenbrunnlacke inmitten landwirtschaftlicher Flächen, die auch von Störchen besucht wird. Die Zicklacke in Illmitz zählt zu den größeren Lacken. Dass jetzt viele von ihnen etwas gefüllt sind, sagt aber noch nicht viel aus. „Derzeit haben die meisten Lacken Wasser, aber das ist jetzt noch nicht unbedingt das Zeichen, ob es einer Lacke gut geht oder nicht. Weil wir brauchen unbedingt den hohen Grundwasserspiegel. Weil nur wenn wir dauerhaft hohe Grundwasserspiegel haben, dann kann eine Lacke langfristig überleben“, erklärt Arno Cimadom vom Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.

Grundwasserspiegel muss dauerhaft hoch sein

Die jüngsten Regenfälle haben auch dem Grundwasser im Seewinkel gut getan, schwierig bleibt die Situation dennoch. „Natürlich steigt der Grundwasserspiegel, aber im langjährigen Durchschnitt sind wir immer noch relativ weit unten. Die Schwierigkeit für das Grundwasser ist, dass es gar nicht so hoch aufsteigen kann, weil dann sofort wieder Entwässerungsgräben und Kanäle losstarten und das Grundwasser wieder wegziehen. Wie immer gilt es, den Regen der kommt, im Gebiet zu halten, damit sich das Grundwasser auch langfristig erholen kann“, so Cimadom.

Aber auch hier wird mittlerweile gegengesteuert. Wehren wie in Tadten sollen künftig Wasser im Seewinkel halten – mehr dazu in Grundwasserspiegel steigt dank Staustufen.

ORF

Neue Regelungen sollen kommen

Außerdem soll die Wasserentnahme aus den rund 5.000 Brunnen im Seewinkel neu geregelt werden – neue Grenzwerte, bis zu welchem Grundwasserstand und wie viel entnommen werden darf – das alles könnte noch heuer festgelegt werden. Maßnahmen werden also gesetzt, um das kostbare Wasser im Seewinkel und im See zu halten. Aber es wird weiterhin auch Regenfälle wie zuletzt brauchen.