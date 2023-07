Roboter im Hotel: Unterstützung für Personal

Die fünf neuen digitalen Mitarbeiter im Parkhotel in Eisenstadt heißen Ketty, Hola, Bella, Flash und CC1. Sie sind die ersten ihrer Art im Burgenland. Sie putzen, tragen Teller und reden sogar mit den Gästen. „Die Überlegung war: Wie können wir unsere Mitarbeiter unterstützen, damit sie mehr Zeit mit unseren Gästen verbringen können? Da kam dann die Idee, das mit Robotern zu probieren. Wir nutzen die Unterstützung der Technik, um unsere Mitarbeiter zu entlasten“, sagt Michael Novak, Geschäftsführer des Parkhotels.

ORF

Prinzipiell unterstützen die Roboter, indem sie in der Küche mit den Speisen beladen werden und anschließend zu dem Tisch fahren, wo die Speisen hin sollen. „Unser Servicepersonal nimmt dann sozusagen die Speisen von der Fläche. Wir haben die Roboter wirklich nur unterstützend dabei. Unser Servicepersonal bedient weiter die Gäste und kann so eben dort mehr Zeit verbringen", so Geschäftsführer Michael Novak.

Entlastend für die Kellner, ungewohnt für die Gäste

Das Personal freut sich über die Unterstützung der Roboter, denn sie können bis zu 60 Kilogramm tragen. „Das ist gut, weil technische Entwicklung gehört einfach dazu. Es gibt Bereiche, die wir zeitlich nicht erledigen können“, erklärt Kellnerin Patricia Genuario-Ürmös. Die Meinungen der Gäste sind hingegen sind durchaus unterschiedlich. Roboter, die durch das Restaurant fahren, sind für manche Gäste durchaus gewöhnungsbedürftig.

Geschäftsführer Novak, Kellnerin Genuario-Ürmös sowie die Kundschaft über die Roboter

Laut Hotelleiter ist das Parkhotel der erste Betrieb im Burgenland, der solche Roboter einsetzt. Sie kosten bis zu 25.000 Tausend Euro pro Stück. Künftig soll es im Parkhotel noch einen anderen Einsatzbereich für die Roboter geben, sie sollen bald völlig selbstständig beim Zimmerservice helfen. Die technische Ausstattung wird demnächst geliefert.