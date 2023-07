Sommersaison: Durchwachsene Buchungslage

Der Sommer hat das Burgenland spätestens jetzt fest im Griff. Das freut nicht nur viele Badegäste, sondern auch die Tourismusbetriebe, denn vor allem im Mai und im Juni sind viele hinter ihren Erwartungen zurück geblieben. Im Vergleich zum Vorjahr hat es deutlich weniger Urlauberinnen und Urlauber ins Burgenland gezogen.

ORF

„Einerseits was Kurzurlaube betrifft, da hat natürlich die neu gewonnene Freiheit gegolten. Die Gäste sind massiv wieder ins Ausland geflogen und haben die Kurzurlaube eher im Ausland verbracht. Im Nordburgenland muss man schon sagen, dass der Imageschaden rund um den Neusiedler See uns schon ein bisschen etwas gekostet hat“, so Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St.Martins-Therme in Frauenkirchen und Vizepräsident der Österreichischen Hoteliervereinigung.

Optimismus in Frauenkirchen, Pessimismus in Oggau

Etwas optimistischer blickt man nun in die nahe Zukunft. Pünktlich zum Ferienstart sind die heimischen Hotels im Juli und August wieder deutlich besser gebucht. „Wir sind aktuell sehr zufrieden. Es ist nicht mehr so wie zu Pandemiezeiten, wo sich die Urlaubsgäste ihre Urlaubsdestinationen hier rechtzeitig sichern mussten. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau vor der Pandemie, und das war ja auch sehr erfreulich, also wir sind zufrieden“, so Hofmann.

ORF

Von dieser Zuversicht ist man am Camping Platz in Oggau derzeit eher weit entfernt. Leere Plätzesind nämlich bei weitem kein Einzelfall. „So wenig Wasser wie im See ist, so schauen auch unsere Auftragsbücher aus. Unsere Reservierungsbücher sind nicht knallvoll wie sonst gewohnt für Ende Juli bzw. Anfang August. Auch an den Feiertagen – wo wir normalerweise überbucht sind, waren wir auch nur halbgefüllt“, so Marie-Luise Butterfly vom Camping- und Yachthafen Oggau.

Campingplatz: Nur die Hälfte der Stellplätze besetzt

Von den insgesamt 160 Stellplätzen sind derzeit nur etwa die Hälfte besetzt. Normalerweise ist der Camping Platz zu dieser Zeit im Juli nahezu ausgebucht. „Die Energiekrise spüren wir mit Sicherheit. Der Tourist, der zu uns kommt bleibt, nur zwei-drei Tage. Das ist ein Kurzurlaub oder ein verlängertes Wochenende, und es ist nicht der Haupturlaub. Ich glaube, dass die Leute einfach reduzieren bei ihren Campingausflügen, und das spüren wir sehr stark“, so Marie-Luise Butterfly.

ORF

Keine fünfzehn Minuten mit dem Auto von Oggau entfernt sorgen die Festspiele in Mörbisch und St. Margarethen jährlich für gute Nächtigungszahlen in den umliegenden Gemeinden wie etwa in Rust. Auch hier verzeichnet man im Vergleich zum Vorjahr zwar ein geringes Minus bei den Nächtigungszahlen. Die anstehende Festspielzeit sorgt allerdings für Erleichterung. „Wir freuen uns natürlich, dass nächste Woche die Festspielsaison beginnt und ab diesem Zeitpunkt sind wir so gut wie ausgebucht“, so Sonja Grapa vom Tourismusbüro Rust.

Eine Erfolgsmeldung, die zwar viele Tourismusbetriebe im Burgenland derzeit gerne verkünden würden, aber bei weitem nicht alle auch verkünden können.