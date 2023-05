Gute Buchungslage vor Pfingsten

„Es schaut gut aus. Wir sind auf dem Niveau vom Vorjahr und das war ein gutes Feiertagswochenende“, so Tunkel gegenüber dem ORF Burgenland. Der Trend, dass kurzfristig und vor allem wetterabhängig gebucht wird, setzte sich fort und das sei entscheidend, ob die Betriebe ausgebucht sind oder nicht. Sehr gut gebucht seien die Thermenhotels, weil diese nicht vom Wetter abhängig seien und die Gäste hier deshalb auch früher buchen würden.

Teuerung keine Auswirkungen auf Buchungen

Wegen der allgemeinen Teuerung mussten auch die burgenländischen Unterkunftgeber ihre Preise etwas erhöhen, so Tunkl. „Das hat aber keine Auswirkungen auf die Buchungslage. Und wir stellen fest, wie allgemein auch, dass Urlaub schon ein wichtiges Gut ist, das sich die Leute noch gönnen.“ Ob künftig insgesamt weniger Urlaub gemacht wird, werde sich erst zeigen. Im Burgenland seien Kurzurlaube noch leistbar. „Wir haben ja nur eine Aufenthaltsdauer von drei Nächten und die gönnt man sich auch in guten Hotels und in guten Unterkünften“, so der Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer.

Verreisen die Burgenländerinnen und Burgenländer über das Pfingstwochenende?

Auch der Geschäftsführer der St. Martins Therme und Lodge, Klaus Hofmann, zeigt sich mit vor dem verlängerten Wochenende zufrieden. „Wir leben in einer Zeit der Teuerung. Wir sind – und ich denke, ich spreche auch für meine Kollegen – ein Qualitätsprodukt, eine Qualitätsbranche. Und gute Qualität muss immer einen entsprechenden Preis haben. Insofern spüren wir es eigentlich de facto nicht. Im Gegenteil, die Qualität zieht, aber der Konsument wird immer kritischer“, so Hofmann.

ORF

Viele zieht es ins Ausland

Neben Urlaub daheim zieht es am Wochenende viele Menschen an die Adria, etwa nach Italien oder Kroatien. „Das ist auch die richtige Zeit für Städteflüge, die sind schon lange im Voraus gebucht worden. Kundinnen und Kunden fahren über das Wochenende auch schon Richtung Meer, nach Kroatien. Aber auch Österreich und Wellnesswochenenden sind gefragt um diese Jahreszeit“, so Regina Bösenböck, Mitarbeiterin in einem Reisebüro.