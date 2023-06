Neue Pläne für Megaprojekt in Fertörakos

Zuletzt wurde eine Umsetzung des geplanten Hotelkomplexes sowie einer Sporthalle und einem Parkhaus unrealistischer – mehr dazu in Projekt Fertörakos: Umweltbetriebsgenehmigung gekippt und Baustopp bei Megaprojekt in Fertörakos. Nun scheint es neue Pläne zu geben, die Lazar und Farkas in einem Video auf Facebook am Samstag präsentierten.

Hotelprojekt soll nach wie vor kommen

Man werde in der Lage sein, den am besten ausgebauten Hafen für Segler und Angler zur Verfügung zu stellen, und im südlichen Teil werde man den Strand mit Serviceeinrichtungen ausbauen und den Ökopark und den Bootshafen realisieren, so der Bürgermeister von Sopron.

„In der Variante B müssen wir irgendwann den ursprünglichen, großen Plan umsetzen, den wir jetzt verschieben mussten“, sagte Minister Janos Lazar. Damit meinte er das groß angelegte Hotelprojekt, das seit langem sowohl von österreichischer als auch von ungarischer Seite umstritten ist. Seit September 2022 ist das ungarische Ministerium für das Projekt zuständig – mehr dazu in Projekt Fertörakos: Ministerium übernimmt.