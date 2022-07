Baustopp bei Mega-Projekt in Fertörakos

Es wurde planiert, weggerissen und Kanäle wurden ausgebaggert. Doch seit einiger Zeit stehen die Arbeiten auf der Großbaustelle in Fertörakos still. Vergangene Woche wurde bekannt, dass das Projekt nicht gebaut wird, weil das Geld fehlt. Die dafür zuständige Gesellschaft Sopron-Fertö Tourism Non Profit veröffentlichte am 7. Juli nur eine kurze Information. „Die öffentliche Ausschreibung des Bauprojektes sei aufgrund fehlender Mittel gescheitert“, hieß es darin.

Ungarische Regierung spart bei Großprojekten

Die Regierung Orban hatte bereits angekündigt, bei Großinvestitionen zu sparen. Für dieses umstrittene Projekt wurden vor zwei Jahren rund 75 Millionen Euro veranschlagt. Im Strandbad Fertörakos hätte ein großer Hotelkomplex, ein Yachthafen, Campingplatz, Sportstätten und ein Parkplatz für 800 Autos gebaut werden sollen.

Mitja Kobal / Greenpeace

Gerichtsverfahren gegen Projekt

Gegen das rund 18.000 Quadratmeter große Projekt laufen Gerichtsverfahren sowohl in Ungarn als auch auf europäischer Ebene – mehr dazu in Fertörakos: Greenpeace-Beschwerde bei EU. Auch vonseiten der UNESCO wurde Ungarn aufgefordert, dieses Projekt am Neusiedler See zu stoppen. Es wurde in einer Analyse als Gefahr für das Welterbegebiet Neusiedler See – Fertö eingestuft – mehr dazu in UNESCO fordert Baustopp in Fertörakos.

Umweltschützer: „Bitterer Erfolg“

Wie es mit dem Projekt in Fertörakos nun weitergeht, ist nicht bekannt, das Strandbad-Areal ist weiterhin abgesperrt. Mit Betonarbeiten wurde jedenfalls noch nicht begonnen. Die ungarischen Freunde des Neusiedler Sees sehen das als Erfolg, aber es sei ein bitterer Erfolg, so der ungarische Umweltaktivist Zoltan Kun. Es sei bereits viel Naturraum zerstört worden. Auch Greenpeace bekämpft dieses Großprojekt seit Bekanntwerden. Am Montag zeigte man sich erleichtert, dass zumindest noch keine Betonierarbeiten begonnen haben. Man werde beobachten, wie es mit dem Projekt nun weitergehe, hieß es von der Umweltschutzorganisation Greenpeace.