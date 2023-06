Chronik

Nova Rock: Abreise vom Festivalgelände läuft

Beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat am Sonntagvormittag die Abreise begonnen. Nach und nach verließen die Besucher – insgesamt waren es 200.000 – die Pannonia Fields, auf denen sie in den vergangenen vier Tagen auch bei Regen und Gatsch gefeiert haben.