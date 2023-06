Chronik

Schlepper lieferte Polizei Verfolgungsjagd

Im Bezirk Neusiedl am See hat sich ein Schlepper wieder eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ passierte der Vorfall am Mittwochnachmittag. Der Lenker aus Moldawien wurde schließlich festgenommen.