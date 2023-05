Schlepper nach Verfolgungsjagd festgenommen

Der 27-jährige georgische Staatsbürger überquerte mit seinem Auto Mittwochmittag mit stark überhöhter Geschwindigkeit den Grenzübergang Deutschkreutz. In seinem Fahrzeug befand sich eine türkische Familie mit drei Kleinkindern. Beim Grenzübertritt wurde der Schlepper bereits von zwei ungarischen Polizeiautos verfolgt. Der Georgier raste weiter in Richtung Horitschon und Lackendorf. Mittlerweile wurde er von mehreren Polizeifahrzeugen aus Österreich mit Blaulicht und Sirene verfolgt.

Polizeiauto abgedrängt

Auf der S31 drängte der 27-jährige beim Knoten Stoob-Süd schließlich ein Polizeiauto ab, das versuchte ihn zu stoppen. Durch die riskante Fahrweise des Schleppers wurden laut Polizei im Lauf der Verfolgungsjagd mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und zwei parkende Autos im Ortsgebiet von Oberpullendorf beschädigt. Auf der L229 in Richtung Großwarasdorf hielt der Schlepper schließlich an, stieg aus und flüchtete zu Fuß in einen Wald. Die türkische Familie ließ er in dem Auto zurück.

Zunächst erfolgreiche Flucht zu Fuß

Die Polizei verfolgte den Flüchtenden zu Fuß, auch Diensthunde und Polizeidrohnen waren dabei im Einsatz. Sie blieben bei der Suche aber ebenso erfolglos wie ein Polizeihubschrauber. Gegen 15.30 Uhr meldete sich schließlich ein Zeuge bei der Polizei, der gesehen hatte, wie der Flüchtende aus dem Wald gekommen und in ein Auto mit italienischem Kennzeichen eingestiegen war. Die Polizei konnte dieses Auto kurz darauf auf der S31 bei Neutal anhalten. Neben dem gesuchten 27-Jährigen wurden auch drei weitere georgische Staatsbürger im Alter von 25, 27 und 33 Jahren wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen.