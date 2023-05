„Die große Burgenland Tour“: Tag vier

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr vor der neu renovierten Synagoge und dem Schloss Kobersdorf. Danach geht es Richtung Neudorf bei Landsee, wo am Sportplatz nach ca. sechs Kilometern die erste Rast gemacht wird. Von dort geht es dann stets bergauf zur Ruine Landsee. Die Wanderer können die alten Gemäuer im Schatten der Bäume und bei traditionellen Krautfleckerln bewundern.

ORF

Nach dieser ausgedehnten Rast mit Blick bis weit nach Ungarn führt die Wanderung stets in der Nähe des ehemaligen Judensteiges hinunter nach Koberdorf, wo vor dem Gemeindeamt die Werkskapelle Kobersdorf und ein kleiner Bauernmarkt die Wanderer in Empfang nehmen werden. Eine durchaus anstrengende Wanderung findet so mit Spanferkel ihren Ausklang – Route im Detail und Alle Routen der „großen Burgenland Tour“

ORF-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern stellt die vierte Etappe vor

Mit dabei im Live-Ticker

Alle, die es heuer nicht schaffen mitzuwandern, können die Tour in gewohnter Weise durch die umfassende Berichterstattung des ORF Burgenland in Radio, Fernsehen und Internet verfolgen. Es gibt zahlreiche Radio- und Fernseheinstiege, Reportagen und auch einen Live-Ticker auf burgenland.ORF.at

Die Live-Berichterstattung zu den ersten beiden Tag der „großen Burgenland-Tour“ im Live-Ticker zum Nachlesen: