Zugskollission bei Kittsee: Schaden in Millionenhöhe

Am Sonntagabend kollidierten auf der Zugstrecke zwischen Kittsee und Pama zwei Güterzügen – mehr dazu in Zwei Güterzüge in Kittsee kollidiert. Derzeit ist ein Großaufgebot an Bergekränen im Einsatz, um die umgestürzten Waggone, die sich direkt unter der Autobahnbrücke befinden, wieder auf die Schienen zu heben. Circa 150 Meter Gleise müssen vollständig abgebaut und neu verlegt werden.

Strecke eine Woche lang gesperrt

Das Ausmaß des Schadens kann von den ÖBB derzeit nur geschätzt werden. Aktuellen Schätzungen zufolge handle es sich ungefähr um rund vier Millionen Euro. Man müsse aber, beobachten, welche weitere Schäden es noch gebe, so ÖBB-Sprecherin Maria Magdalena Pavitsich. Wie es zu diesem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Die beiden Güterzüge waren jedenfalls in die gleiche Richtung unterwegs und stießen an einer Stelle, wo eine Weiche zwei Schienen auf eine zusammenführt, seitlich zusammen. Die Lokführer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Die ÖBB hoffen, dass die Züge nächste Woche Dienstag wieder planmäßig fahren, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet – mehr dazu in Kittsee: Streckensperre nach Zugskollision. Trotzdem bitten die ÖBB die Fahrgäste mehr Zeit für die Strecke einzuplanen und sich auf den Informationskanälen der ÖBB zu informieren.