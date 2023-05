Chronik

Zwei Güterzüge in Kittsee kollidiert

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) sind am späten Sonntagabend zwei Güterzüge unter der Autobahnbrücke der A6 seitlich kollidiert. Dabei entgleisten mehrere Waggons, Oberleitung und Gleisanlagen wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.