Verkehr

Kittsee: Streckensperre nach Zug-Kollision

Nachdem am Sonntagabend bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) zwei Güterzüge unter der Autobahnbrücke der A6 seitlich kollidiert sind, kommt es zu Einschränkungen für Pendlerinnen und Pendler zwischen Wien und Bratislava. Die Strecke wird eine Woche lang gesperrt sein.