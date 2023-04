Doskozil und Kern auf Tour in Neudörfl

Ausgerechnet in Neudörfl (Bezirk Mattersburg), wo die Sozialdemokratie vor 149 Jahren gegründet wurde, trat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seinem prominentesten Unterstützer Ex-Bundeskanzler Christian Kern auf. Er deklarierte sich erst vor kurzem als Unterstützer von Doskozil – mehr dazu in SPÖ-Vorsitz: Kern unterstützt Doskozil. Für Doskozil war es ein Heimspiel vor vollem Haus. „Ich bin davon überzeugt, dass Hans Peter Doskozil der am besten geeignete Kandidat ist, den wir aufstellen können“, sagte Kern bei der Veranstaltung.

„Müssen ÖVP aus der Regierung bringen“

Doskozil und Kern waren nicht immer so gute Freunde. Lange war nicht klar, wen der ehemalige Bundeskanzler unterstützen wird. Am Mittwoch deklarierte sich Kern letztlich als Unterstützer von Doskozil. Man habe sich ausgesprochen, hieß es. Eine der zentralen Botschaften am Donnerstagabend war, dass man eine schwarz-blaue Bundesregierung verhindern muss. „Das erklärte Ziel – und das muss und soll uns meiner Meinung nach alle verbinden: Wir müssen die ÖVP aus der Regierung hinausbringen“, so Doskozil.

Die rund 650 anwesenden SPÖ-Sympathisanten stehen hinter ihrem Kandidaten. Sie sind überzeugt, dass Hans Peter Doskozil Parteivorsitzender und auch Bundeskanzler werden kann. Kritische Stimmen gab es kaum.

Doskozil will mit bekannten Themen überzeugen

Im politischen Fußabdruck von Doskozil sollen sich künftig die bekannten Themen widerspiegeln: Pflege, Energiewende, Kampf gegen die Inflation. Hans Peter Doskozil betonte auch den Stellenwert des Mindestlohns. „Wie schaffen wir es, ein Thema ganz klar zu artikulieren und eine klare Lösung auf den Tisch zu legen. Nicht darum herumreden, auf der einen Seite Arbeitszeitverkürzung und auf der anderen Seite Mindestlohn. Das wird sich nicht ausgehen. Wir werden nicht beides bekommen“, sagte Doskozil.

Kern: „Gezeigt, wie man Politik für die Menschen macht“

Nicht nur reden, sondern auch umsetzen – darauf komme es in der Politik an, so Kern. „Wir wissen, dass die Menschen in diesem ‚Inflationsumfeld‘ nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen können, dass jeder Marsch in den Supermarkt für manche mittlerweile schwierig zu stemmen ist. Man muss sich also um ordentliche Einkommen kümmern und darauf hat Hans Peter Doskozil die Antwort gefunden. Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt, dass ihr hier gezeigt habt, wie man Politik für die Menschen macht“, sagte Kern.

Die Menschen in Neudörfl haben Hans Peter Doskozil und Christian Kern am Donnerstagabend jedenfalls überzeugt. Ob Doskozil auch bundesweit eine Mehrheit bekommen wird, ist derzeit noch offen. Die SPÖ-Mitgliederbefragung läuft noch bis 10. Mai. Ein Ergebnis soll es frühestens am 22. Mai geben – mehr dazu in SPÖ: Mitgliederbefragung beginnt.