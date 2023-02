Mattersburg: Neue FPÖ-Stadtgruppe wird gegründet

Bei der Gemeinderatswahl trat FPÖ-Klubchef Johann Tschürtz mit seiner neuen Liste „Vorwärts Mattersburg“ an und erzielte drei Mandate. Zugerechnet wurde diese Namensliste der FPÖ – mehr dazu in Gemeinderatswahl 2022 – Ergebnis Mattersburg und Mattersburg: Angriff auf SPÖ-Absolute.

Nun soll die FPÖ-Stadtgruppe als „Mutterorganisation“ fungieren, so Tschürtz gegenüber dem ORF Burgenland. Namentlich bleibt die „Liste Vorwärts“ aber als Gemeinderatsfraktion aufrecht – aus rechtlichen Gründen. Veranstaltungen und Aktionen werden ab sofort von der Stadtgruppe organisiert.

Die Funktionen werden am Donnerstag durch eine Wahl bestimmt. Es sollen auch neue Mitglieder aufgenommen werden. Wer Stadtparteiobmann wird, ist noch offen. Er selbst wird es nicht sein, sagt Johann Tschürtz. In der FPÖ-Stadtpartei und in der Bezirksorganisation Bezirk hatte es vor der Gemeinderatswahl Streit und Austritte gegeben – mehr dazu in Parteiaustritt von FPÖ-Stadtparteiobmann Mattersburg und Nach Streit: Neuer FPÖ-Obmann Bezirk Mattersburg