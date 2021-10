Nach Streit: Neuer FPÖ-Obmann Bezirk Mattersburg

Sein Vorgänger Christian Spuller war Ende Jänner nach einem Streit aus der Partei ausgeschlossen worden. Er hatte damals Klubobmann Johann Tschürtz kritisiert, nachdem dieser öffentlich über eine Kandidatur als Bürgermeister in Mattersburg nachgedacht hatte.

FPÖ Bezirk Mattersburg

„Reorganisation“ im Bezirk

Mit Binder strebt die Bezirkspartei nun einen „Neustart“ an. Zu seinen Stellvertretern wurden der bisherige, kurzzeitige Obmann Christian Müllner und Sabrina Neusteurer gewählt. Müllner hat laut FPÖ bereits eine „Reorganisation“ im Bezirk eingeleitet. Binder will nun die Vertretungsfunktion der FPÖ stärken und sie zu einer neuen politischen Kraft ausrichten. Im Gegensatz zu Spuller sieht er die Kandidatur von Tschürtz als Bürgermeister, die nach einem zwischenzeitlichen Zurückrudern mittlerweile fix ist, positiv. „Auf das Bestehende werden wir mit voller Kraft eine dynamische Bewegung setzen und wie mit Johann Tschürtz in Mattersburg, eine ernst zu nehmende Kraft in den Gemeindestuben sein“, betonte Binder.