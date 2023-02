Geflügelpest: Vorsicht auch bei privater Haltung

Im Burgenland gibt es etwa 2.400 Geflügelhalterinnen und Halter. In einem Brief, den die Landwirtschaftskammer Burgenland nun an alle Gemeinden des Landes verschickt, wird aktuell zu noch mehr Vorsicht geraten. Vor allem Geflügel in Kleinst- und Privathaltungen ist sehr gefährdet, sagte Wolfgang Pleier von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Deshalb sollte sämtliches Geflügel in den nächsten Wochen, bis zum Ende der Winterzeit, freiwillig unter Dach gehalten und jeder Kontakt zu Wildvögeln vermieden werden.

Auch Kleingruppen sollten in den Stall

Auch wenn man also privat nur eine Handvoll Hühner im Garten hält, sollten diese Tiere in den Stall. Das sei der beste Schutz für die Tiere und so kann die Seuche bestmöglich eingedämmt werden, hieß es von der Landwirtschaftskammer. Österreichweit gibt es derzeit rund 70 Fälle von Geflügelpest.