Geflügelpest: Stallpflicht in drei Bezirken

Die Stallpflicht gilt für Betriebe mit mehr als 50 Hühnern. Das trifft in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung und Mattersburg derzeit auf 150 bis 200 Betriebe zu.

LWK: Vorsichtsmaßnahmen reduzieren Risiko

Wichtig sei, darauf zu achten, dass Kontakt zu Wildvögeln vermieden und kein Kot in die Stallungen gebracht wird, so Wolfgang Pleier von der Landwirtschaftskammer. Diese Vorsichtsmaßnahmen empfehle er auch jenen Betrieben, die weniger als 50 Hühner haben. Die Gefahr der Vogelgrippe sei auch im Burgenland vorhanden, durch das Einhalten der Maßnahmen, könne diese allerdings reduziert werden, so Pleier.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Vogelgrippe um ein Grippevirus, das zu Infektionen und auch zum Tod von Geflügel führen kann, so Pleier.