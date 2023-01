Cup-Final-Four: Gunners setzen auf Heimvorteil

Im Jahr 2016 hat Oberwart in der eigenen Halle den Pokal in die Höhe gestemmt, das soll den Gunners auch heuer wieder gelingen. Die erste Hürde im Final-Four sind die Gmunden Swans, die erst vergangenen Sonntag für eine empflindliche Niederlage der Gunners in der Liga gesorgt haben.

Im Cup soll es am Samstag besser laufen und der Einzug ins Finale gelingen. „Im Kopf haben wir das Spiel nicht mehr, wir haben es gut aufgearbeitet. In einem Final-Four-Spiel sind die Chancen ziemlich gleich verteilt. Aber natürlich: Wir spielen zu Hause, wir haben unsere Fans im Rücken, wir spielen in unserer Halle“, so Gunners-Kapitän Sebastian Käferle.

Zweites Halbfinale: BC Vienna gegen Graz

Dass Oberwart Gmunden besiegen kann, haben sie in dieser Saison bereits bewiesen, nämlich beim ersten Aufeinandertreffen in der Liga. Auch die Tabellensituation lässt auf ein ausgeglichenes Duell schließen: Es trifft der Tabellendritte auf den Tabellenzweiten. Für die Gunners geht es außerdem um eine stolze Serie: Die letzten beiden Jahre stand man immer im Finale. Den Cup gewonnen haben die Gunners zuletzt vor zwei Jahren – mehr dazu in Oberwart Gunners zum fünften Mal Cupsieger. Im zweiten Halbfinale trifft BC Vienna auf Graz.