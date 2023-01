Forchtenstein: Entscheidung über Wahlanfechtung steht bevor

Alexander Knaak (SPÖ) hat seinen Konkurrenten Josef Neusteurer (ÖVP) um nur fünf Stimmen geschlagen. Neusteurer hat daraufhin den Wahlausgang beeinsprucht und mögliche Ungereimtheiten bei der Auszählung behauptet. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen und am 23. Jänner wird die Landeswahlbehörde zusammentreten – mehr dazu in ÖVP ficht Wahl in Forchtenstein an und Wahlanfechtungen: Warten auf Entscheidung.

SPÖ/ÖVP

Die zwölf Mitglieder, davon drei Richter, werden auf Grund der erhobenen Fakten entscheiden, ob das Ergebnis gültig ist. Bis zur Bestätigung oder allenfalls einer Wahlwiederholung bleiben jedenfalls der alte Gemeinderat und Bürgermeisterin Friederike Reismüller (SPÖ) weiter im Amt.