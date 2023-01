LH-Konferenz: Festakt zum Wechsel

Der Vorsitz im informellen Gremium für die bessere Zusammenarbeit der Länder wechselt regelmäßig. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist der Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz eine Premiere. Als das Burgenland im zweiten Halbjahr 2018 zuletzt den Vorsitz führte, war noch Hans Niessl Landeshauptmann. Mittwochvormittag wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei einem Festakt – als symbolisches Zeichen für den Vorsitzwechsel – einen Taktstock an Doskozil übergeben.

Pflege, Gesundheit, Energie als Themen

Die Herausforderungen in den nächsten sechs Monaten sind beachtlich. Doskozil hat bereits die Themen Pflege, Gesundheit und die Bewältigung der Energiekrise als die inhaltlichen Schwerpunkte genannt. Die Landeshauptleutekonferenz ist in der Österreichischen Verfassung nicht vorgesehen, in der politischen Realität aber das wichtigste Gremium der Länderzusammenarbeit neben dem Bundesrat.

Auch in der Länderkammer des Parlaments hat das Burgenland seit Jahresbeginn den Vorsitz. Der Eisenstädter Günter Kovacs wird als Bundesratspräsident am Donnerstag einer der Redner bei der Eröffnung des neu sanierten Parlaments sein. Am kommenden Samstag und Sonntag haben Interessierte dann bei zwei Tagen der offenen Tür die Gelegenheit, das sanierte Parlamentsgebäude zu besichtigen.