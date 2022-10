Energiewende: Eisenkopf will Tempo machen

Das Burgenland gilt in Sachen Erneuerbarer Energie als Vorzeigebundesland. Der Bund habe zwar das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz beschlossen, so Eisenkopf, weiterführende Verordnungen würden aber derzeit noch fehlen. Zudem gelte es auch die Entwicklung bei Speichersystemen voranzutreiben. In einem entsprechenden Antrag fordert Eisenkopf den Bund auf, finanzielle Mittel für die Forschung und Entwicklung für Energiespeicher bereitzustellen.

Forderung auch bei Wärmepumpen

Eine weitere Forderung betriff die rasche Anpassung der Förderkriterien für Wärmepumpen. Das Land habe bereits eine entsprechende Verordnung erlassen, um den Umstieg von fossilen Heizsystemen zu erleichtern. Um die Unabhängigkeit von russischem Erdgas zu beschleunigen forciert das Burgenland die inländische Produktion von erneuerbaren Gasen, wie Wasserstoff. Die erste Anlage soll bis 2024 in Nickelsdorf entstehen. Nun müsse der Bund für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen, so Eisenkopf.