Sportschütze Zechmeister greift bei EM an

Nach dem eher enttäuschenden 25. Platz am Mittwoch mit der Schnellfeuerpistole steht am Donnerstag der Bewerb mit der Standardpistole auf dem Programm. Am Samstag tritt Zechmeister dann noch mit der Zentralfeuerpistole an.

Prognose traut sich der Sankt Georgener keine abgeben. „Für die beiden ausstehenden Bewerbe ist es für mich noch schwierig einzuschätzen, weil diese Disziplinen bei den Weltcups nicht geschossen werden und es in letzter Zeit keinen größeren internationalen Vergleichswettkampf gegeben hat“, so Zechmeister.