30 Jahre zweisprachiges Gymnasium

Die Schülerinnen und Schüler des zweisprachigen Gymnasiums in Oberwart gestalteten das Schulfest. Direktorin Iris Zsoter freute sich über das Jubiläum. „Es macht mich natürlich ganz stolz, dass das zweisprachige Gymnasium in Oberwart sein 30-jähriges Bestehen feiern kann. Ich hoffe, dass wir noch viele Jahrzehnte hier in dieser Schule viele Kinder unterrichten können, die dann ein hohes Niveau an Mehrsprachigkeit erhalten und die einfach dann auch offen sind dafür, dass das Burgenland eben seine Mehrsprachigkeit, Multikulturalität hat und dass sie auch die kroatische und die ungarische Kultur und Sprache im Burgenland auch weiter bewahren“, so Zsoter.

ORF

Einzigartige Schule in Österreich

Zahlreiche Gäste, unter ihnen viele Ehrengäste kamen zur Feier, so auch Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. „Die Besonderheit ist, dass diese Schule in Österreich einzigartig ist. Es gibt keine zweite Schule, die so aufgebaut ist, die in diesem Umfang auch die Minderheitensprachen fördert und in das Land hinausträgt. Und ganz wichtig ist es fürs Burgenland, wenn wir im Schulwesen diese Schule nicht hätten, dann hätten wir auch nicht diese Leuchtkraft, die wir derzeit von dieser Schule haben“, sagte Zitz.

Leiterin der Abteilung Minderheitenschulwesen Karin Vukmann-Artner betonte die Wichtigkeit dieser Schule. „Es ist natürlich ganz wichtig für uns Volksgruppen, dass es diese Schule gibt. Man sieht es auch an diesem Jubiläum heute, dass wirklich eine breite Bevölkerung aus Politik, Bildungslandschaft und dann auch natürlich Absolventen und Eltern gekommen sind“, sagte Vukmann-Artner. Laut Vukmann-Artner verdient sich das zweisprachige Bundesgymnasium in Oberwart noch viele weitere Jahre in seinem Bestand.