Drei Sprachen: 50 Jahre Kindergartenschule Oberwart

Vor 50 Jahren begann man in Oberwart mit der Ausbildung von 25 Kindergartenpädagoginnen. Mittlerweile besuchen die Schule mehr als 500 Schülerinnen und Schüler. In ihrem Berufsleben sollen die werdenden Pädagogen unter anderem Kindern den Übertritt in die Schule erleichtern. „Auch für uns ist wichtig, dass die Transition von der Mittelschule oder von der Unterstufe des Gymnasiums zu uns und später von uns dann Richtung Arbeitsmarkt gut vorbereitet ist. Wir wollen all das, was wir theoretisch lehren und lernen, auch vorleben in der Praxis“, so Direktor Herwig Wallner.

Kein normaler Unterricht, kein Gesang

Normaler Unterricht findet derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie nicht statt. Es darf auch nicht gesungen werden. Insbesondere die Musik und Stimmausbildung ist für Elementarpädagogen aber sehr wichtig. „Musik verbindet und oft bekomme ich gerade durch Singen einen guten Kontakt zu Kindern, wo ich mich vielleicht sprachlich oder verbal schwer tu. Also ich glaube, dass gerade das ein guter Weg ist, um ein Kind zu gewinnen“, so Lehrerin Jelka Zeichmann.

Ungarisch und Kroatisch als Zusatzausbildung

Neben einer fünf- und dreijährigen Ausbildungsform gibt es auch berufsbegleitende Kollegs. Als einzige BAfEP in Österreich bietet man auch Unterricht in Kroatisch und Ungarisch an. „In Ungarisch kann ich sagen, dass die Zahl der Schüler in den letzten Jahren gestiegen ist und sie auch in diesem Fach maturieren und durch diese Zusatzausbildung haben sie dann auch eine bessere Chance, hier im Burgenland einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ich denke, auch in Kroatisch ist das ähnlich, es ist genauso wichtig für die zweisprachigen Gemeinden, Pädagogen zu gewinnen, die die Ausbildung dann in Kroatisch haben“, so Ungarischlehrerin Iris Zsoter.

Üblicherweise sammeln die zukünftigen Elementarpädagogen tageweise Praxis im Kindergarten – das findet pandemiebedingt wochenweise nun geblockt statt. Anmeldungen für Schule und Kolleg sind noch bis Ende August möglich.